كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالغيط: استهداف السفن التجارية مساس غير مقبول بالأمن القومي العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفنٍ تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي، مُشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية تُمثل مساساً خطيراً بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري، ومن شأنها أن ترفع مستوي التصعيد في المنطقة.

واعتبر أبو الغيط التهديدات التي تتعرض لها الحدود البرية أو البحرية، أو طرق النقل والتجارة لأي دولة عربية عضو بالجامعة، مساساً غير مقبول بالأمن القومي العربي.

وأكد التضامن الكامل مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة تسعى للنيل من أمنهما او أمن الملاحة في الخليج العربي، وكذلك مع أية اجراءات تتخذها الدولتان في هذا الإطار.