كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الانتخابات التركية يرفض دعوات المعارضة بإلغاء فوز أردوغان فى انتخابات 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا دعوات أحزاب المعارضة لإلغاء جميع الأصوات في الانتخابات المحلية في إسطنبول، وكذلك الانتخابات التي أجريت في العام الماضي على مستوى البلاد، وفقاً لما ذكرته قناة "إن تي في" الإذاعية اليوم الإثنين.

وأمر المجلس الأعلى للانتخابات، الأسبوع الماضي بإعادة انتخاب انتخابات بلدية إسطنبول، مشيراً إلى وجود مخالفات في تعيين مسؤولي مراكز الاقتراع بعد دعوات من حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس رجب طيب أردوغان، لكنه لم يلغ الأصوات لمديري المناطق ورؤساء البلديات والمجالس البلدية.

وجادل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بأنه إذا تم إلغاء تصويت العمدة- الذي فاز به حزب الشعب الجمهوري- فإن جميع الأصوات الأخرى في اسطنبول، وكذلك فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، يجب أيضًا إلغائها، لأن العيوب نفسها حدثت في تلك الانتخابات.

وبعد أسابيع من المناشدات التي قدمها حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي، قرر مجلس الانتخابات الأسبوع الماضي إعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها حزب الشعب الجمهوري بفارق ضئيل