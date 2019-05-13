كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العسكري السوداني يعلن الإتفاق على هيكلية السلطة الانتقالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين الكباشي، في ختام مباحثات مع المعارضة حول العملية الانتقالية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلية سلطة انتقالية مدنية.
وأضاف الكباشي، حسبما ّكرت فضائية "سكاي نيوز" أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية، حيث ناقش الطرفان أيضا، اليوم الاثنين، موضوع مستويات الحكم ومؤسسات الفترة الانتقالية.
مشيرا إلى أن التفاوض حول نسب التمثيل في المجلس السيادي والمجلس التشريعي سيتم غدا الثلاثاء.