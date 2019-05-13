عاجل.. العسكري السوداني يعلن الإتفاق على هيكلية السلطة الانتقالية

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين الكباشي، في ختام مباحثات مع المعارضة حول العملية الانتقالية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن هيكلية سلطة انتقالية مدنية.

وأضاف الكباشي، حسبما ّكرت فضائية "سكاي نيوز" أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية، حيث ناقش الطرفان أيضا، اليوم الاثنين، موضوع مستويات الحكم ومؤسسات الفترة الانتقالية.

مشيرا إلى أن التفاوض حول نسب التمثيل في المجلس السيادي والمجلس التشريعي سيتم غدا الثلاثاء.