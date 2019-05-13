كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يلغى زيارته لموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو ، إلغاء زيارته لموسكو، اليوم، لكنه لا يزال يعتزم عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف في مدينة سوتشى الروسية غدًا الثلاثاء، وفقاً لما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة رويترز.

كما ورد إنه بدلاً من عاصمة روسيا، سيصل بومبيو إلى بروكسل يوم الاثنين، حيث سيناقش مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الوضع في إيران.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، لوكالة تاس، أن بومبيو سيتوجه مباشرة إلى سوتشي لعقد المفاوضات يوم الثلاثاء 14 مايو .

وكان من المقرر أن يصل الدبلوماسي الأمريكى إلى موسكو في اليوم الإثنين للقاء فريق السفارة الأمريكية، وكذلك مع رجال الأعمال الأميركيين، بالإضافة إلى ذلك، كان يخطط لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في العاصمة الروسية.