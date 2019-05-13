كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سريكلانكا" تفرض حظر تجوال ليلي في كل أنحاء البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات السريلانكية، اليوم الأحد، حظر التجول فى بلدة تشيلوى غربى البلاد، بعد حدوث اعتداءات على أحد المساجد والمحال التجارية المملوكة لمواطنين مسلمين.

وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية، أن الشرطة السريلانكية فرضت حظر التجول فور وقوع الحادث، على أن يستمر حتى السادسة من صباح غد الإثنين، وذلك بغرض السيطرة على الموقف المتوتر فى البلدة التى شهدت قيام عشرات الأشخاص بإلقاء الحجارة على المسجد والمحال التجارية، فضلا عن الاعتداء البدنى على أحد المواطنين.

ويأتى هذا الحادث بعد مصرع أكثر من 100 شخص فى مدينة نيجومبو السريلانكية خلال عيد الفصح، إثر وقوع اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بسبب حادث مرورى.