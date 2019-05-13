كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجلة صدام حسين تنفي خبراً منسوباً لها بشأن والدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت رغد صدام حسين خبرا منسوبا لها، يفيد بأن والدها، الرئيس العراقي السابق صدام حسين، ما زال حيا.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أكدت كريمة الرئيس العراقي السابق، أن الكلام المنسوب إليها "غير صحيح إطلاقا".

ويشير الخبر المزيف، المنشور عبر "شبكة سبق"، في كلام نقلا عن رغد صدام حسين إلى أن "والدها حي ويتصل بها يوميا وأنه سيعود لحكم العراق"، كما نقل الخبر عن "محامي صدام حسين" قوله، إن "من تم إعدامه ليس صدام إنما شبيهه وذلك من ضمن صفقة أمريكية مع الـ (CIA)".