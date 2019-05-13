الملك سلمان يدعو البرهان لحضور القمة الاسلامية بمكة

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،

وقال السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن جعفر في تصريح صحفي إنه نقل للبرهان والشعب السوداني تهاني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

واوضح ان الهدف من القمة تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية وبحث القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.