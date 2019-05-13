في الأسبوع الثامن من مقاطعة الدراسة .. وزارة أمزازي تجلس على طاولة الحوار مع طلبة الطب

وجهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، دعوة لطلبة كليات الطب والصيدلة من أجل الجلوس على طاولة الحوار، غدا الثلاثاء، وهو الحوار الذي طالب به الطلبة منذ يوم 17 أبريل، في ظل خوضهم لمقاطعة مفتوحة عن الدراسة.

وعقدت شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، تقرر في ختامه عقد لقاء تواصلي مع ممثلي طلبة هذه الكليات غدا بمقر الوزارة.

وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أنه تم أيضا في ختام الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة محمد الخامس، منسق الشبكة، والذي يعكس حرص الشبكة على تدارك ما ضاع من الزمن الجامعي للموسم الحالي، تجديد دعوة الطلبة لاستئناف الدراسة والتحضير الجيد للامتحانات المبرمجة.

من جانبه، وردا على دعوة الوزارة لاستئناف الدراسة، قال قال أيوب أو بيجي، منسق طلبة الطب والصيدلة، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الاثنين، إنه ورغم النداء الموجه للطلبة للاتحاق بالجامعات، إلا أن مقاطعة طلبة الطب للدراسة لا زالت مستمرة إلى غاية اليوم الإثنين، موضحا أن ممثلي الطلبة سيحضرون اجتماع الغد مع الوزارة، حيث سيتم عرض خلاصاته على الجموع العامة للطلبة من أجل اتخاذ قرار مناسب.

وتعتبر الحكومة أن البلاغ المشترك بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، الصادر يوم 17 أبريل الماضي، يستجيب لجميع المطالب، المعبر عنها من طرف طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما يجدد الدعوة إلى الطلبة من أجل الرجوع إلى فصولهم، وإتمام سنتهم الدراسية الحالية خدمة لمسارهم الجامعي.