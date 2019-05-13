فيديو: يونس الميموني
عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الأحد، خلال حلوله ضيفا في بيت الصحافة في طنجة، عن سعادته بالمشاركة في هذا النقاش المتنوع، الذي ركز على مجموعة من القضايا الراهنة، التي تهم المجتمع المغربي.
وأفاد أن بيت الصحافة الآن أصبح معلمة إعلامية، وثقافية مهمة في المدينة، معبرا عن سعادته بوجوده فيه.
ومن جانبه، اعتبر رئيس بيت الصحافة، سعيد كوبريت، أنه يسعى قدر الإمكان إلى تنشيط الحياة السياسية، وفتح نقاش عمومي، على المستوى الوطني.
وأضاف المتحدث نفسه أن “سمر رمضان” يستضيف الكثير من الزعامات السياسية، من بينها رئيس الحكومة، الذي تمت مناقشته في العديد من القضايا، وذلك عبر طرح مجموعة من الأسئلة، بهدف رسم معالم جديدة لمستقبل المغرب الذي يريده المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: بيت الصحافة أصبح معلمة تاريخية وثقافية وأنا جد سعيد بحضوري فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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