البنزرتي يكشف عن أسلحته قبل “موقعة” بركان

قائمة من 20 لاعباً، تلك التي كشف عنها فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي لمباراة، اليوم الإثنين، أمام نهضة بركان، برسم الأسبوع 28 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي يستضيفها الملعب البلدي بركان.

المباراة التي ستكون الأخيرة للنادي البركاني قبل نهائي “الزمالك” ذهاب، في حين أن الوداد صاحب الصدارة(54) بفارق نقطتين فقط عن الرجاء، سيكون الضغط كبيراً عليه لتقليص الفارق، في الأمسية الرماضية التي يستقبلها الملعب البلدي للمدينة.

ويواصل كل من محمد اوناجم رحلته الاستشفائية الأخيرة، تأهباً لنهائي “تشامبيونز ليغ”، حيث سيغيب رفقة تيغزوي بداعي الإصابة، أما باقي الأسماء فهي كالاتي:

رضا التكناوتي

بدر الدين بنعاشور

إبراهيم النقاش

الشيخ كومار

صلاح الدين السعيدي

أشرف داري

يحي جبران

عبد اللطيف نصير

محمد الناهيري

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بدر كادارين

أيوب العملود

حمزة الواسطي

أنس الأصبحي

أيمن الحسوني

إسماعيل الحداد

وليد الكرتي

بديع أووك

واتارا

ميشيل باباتوندي

ويليام جبور