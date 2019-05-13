10 آلاف دولار لموظّفي "أمازون" المُستقيلين لبدء خدمات توصيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "أمازون"، اليوم الإثنين، أنها تعرض على موظفيها 10 آلاف دولار مقابل ترك وظائفهم والتحول إلى أصحاب مشاريع مستقلة لتوصيل السلع التي يتم شراؤها عبر الشركة العملاقة للتسوق عبر الإنترنت، في وقت تسعى فيه الشركة لخفض اعتمادها على "خدمة البريد الأميركية" و"فيديكس"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وسيتضمّن الحافز كذلك مرتّبات لمدة ثلاثة أشهر للموظفين الذين يرغبون ببدء مشاريع خدمات التوصيل الخاصة بهم وأن الشركة ستضمن توفير "كميّات ثابتة من الشحنات المرسلة" من الشركة، وفق ما ذكرت الشركة في بيان.

وأطلقت "أمازون" برنامج "شركاء خدمة التوصيل" أول مرة في 2018 والذي يتطلب من الموظفين الاستثمار في مشاريع خاصة بهم في مجال التوصيل بينما قدرت عائدات ذلك عليهم بنحو 300 ألف دولار، ومنذ العام الماضي، بدأ نحو مئتي شخص مشاريع توصيل مرتبطة بـ"أمازون" بينما أشارت الشركة إلى أنها تتوقع أن ينضم إليهم "المئات" بفضل الحوافز الإضافية.

وقال نائب رئيس عمليات أمازون حول العالم: "عبّر عشرات آلاف الأشخاص عن اهتمامهم متقدمين للانضمام إلى برنامج شركاء خدمة التوصيل، بينهم الكثير من الموظفين"، فيما أفادت الشركة أنها ستوفر لهؤلاء إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا توصيل الطلبات التي تملكها والتدريب، إلى جانب حافلات وبزّات تحمل شعار الشركة.