فرصة لعرض أعمالكم الفنية في متحف Museum in the Park

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة هى جوائز تنظمها جامعة Gloucestershire في المملكة المتحدة. حيث تحتوى على قسمين منفصلين بعنوان “طالب” و “ناشط و مؤسس". شروط التقديم Advertisements التقديم مفتوح لجميع الطلاب والرسامين المبتدئين والمحترفين. يجب أن يكون عمر المشاركين أكثر من 18 عامًا. يجب أن يكون حجم ملف الصورة (عمودي أو أفقي): 50×40 سم كحد أقصى ، dpi 300 . يجب أن يكون تنسيق الصورة : جودة عالية JPEG. يجب أن يكون اسم الملف: (الاسم الأول – اسم العائلة). آخر موعد للتقديم: 01 حزيران (يونيو) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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