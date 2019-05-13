انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خبر تكذيب إعدامه.. ابنة صدام حسين تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 06:51 مساءً - نفت ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين خبراً منسوباً لها، يفيد بأن والدها ما زال حياً.

وفي تغريدة على حسابها في منصة "تويتر"، تابعها "الخليج 365"، أكدت رغد صدام حسين أن الكلام المنسوب إليها "غير صحيح إطلاقاً".

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ويشير الخبر المزيف، المنشور عبر "شبكة سبق"، في كلام نقلاً عن رغد صدام حسين إلى أن "والدها حي ويتصل بها يومياً، وأنه سيعود لحكم العراق".

ونقل الخبر عن "محامي صدام حسين" قوله إن من أُعدم ليس صدام إنما شبيهه، وذلك من ضمن صفقة أمريكية مع الـ "CIA".

جدير بالذكر أن صدام حسين، الذي حكم العراق بين عام 1979 و9 أبريل عام 2003، أعدم في ديسمبر عام 2006.