ويأتي ذلك، بعد بلاغ تلقته النيابة حول مقتل، بابكر عبد الحميد، الذي قتل في منطقة بري، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت مصادر إعلامية سودانية كشفت في وقت سابق أن البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه، عقب الإطاحة به بعد احتجاجات شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: النيابة توجه اتهاما للبشير بالاشتراك والتحريض في قتل المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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