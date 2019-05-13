انت الان تتابع بعد التفجيرات.. مهاجمة مساجد في سريلانكا بالحجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجيرات سريلانكا

لم يكد يمر شهر على حوادث التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا راح ضحيتها مئات القتلى والجرحي، حتى ألقى عشرات الأشخاص، الحجارة على مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين، وضربوا رجلا في بلدة "تشيلو" على الساحل الغربي لسريلانكا، اليوم الأحد، في إطار خلاف بدأ على فيسبوك. وقال روان جوناسيكيرا المتحدث باسم الشرطة: "فرضت الشرطة حظر تجول في منطقة تشيلو يسري على الفور ويستمر حتى السادسة من صباح الغد لاحتواء الوضع المتوتر"، لكن عادت الشرطة بعد ذلك وأعلنت أن حظر التجول سيرفع في الرابعة صباحا.

وأظهرت لقطة شاشة لرسائل متبادلة على "فيسبوك" مستخدما يقول باللغة السنهالية: "من الصعب جعلنا نبكي"، موجها سبابا للرجال المسلمين. ورد مستخدم "فيسبوك" آخر يدعي هسمار حميد -ذكر اثنان من السكان المحليين أنه ألقي القبض عليه في وقت لاحق- قائلا باللغة الانجليزية: "لا تضحك أكثر يوما ما ستبكي".وأوضحت السلطات

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