انت الان تتابع بعد التفجيرات.. مهاجمة مساجد في سريلانكا بالحجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفجيرات سريلانكا
لم يكد يمر شهر على حوادث التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا راح ضحيتها مئات القتلى والجرحي، حتى ألقى عشرات الأشخاص، الحجارة على مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين، وضربوا رجلا في بلدة "تشيلو" على الساحل الغربي لسريلانكا، اليوم الأحد، في إطار خلاف بدأ على فيسبوك. وقال روان جوناسيكيرا المتحدث باسم الشرطة: "فرضت الشرطة حظر تجول في منطقة تشيلو يسري على الفور ويستمر حتى السادسة من صباح الغد لاحتواء الوضع المتوتر"، لكن عادت الشرطة بعد ذلك وأعلنت أن حظر التجول سيرفع في الرابعة صباحا.
وأظهرت لقطة شاشة لرسائل متبادلة على "فيسبوك" مستخدما يقول باللغة السنهالية: "من الصعب جعلنا نبكي"، موجها سبابا للرجال المسلمين. ورد مستخدم "فيسبوك" آخر يدعي هسمار حميد -ذكر اثنان من السكان المحليين أنه ألقي القبض عليه في وقت لاحق- قائلا باللغة الانجليزية: "لا تضحك أكثر يوما ما ستبكي".وأوضحت السلطات
وأظهرت لقطة شاشة لرسائل متبادلة على "فيسبوك" مستخدما يقول باللغة السنهالية: "من الصعب جعلنا نبكي"، موجها سبابا للرجال المسلمين. ورد مستخدم "فيسبوك" آخر يدعي هسمار حميد -ذكر اثنان من السكان المحليين أنه ألقي القبض عليه في وقت لاحق- قائلا باللغة الانجليزية: "لا تضحك أكثر يوما ما ستبكي".
وأوضحت السلطات أنها ألقت القبض على الشخص الذي كتب المنشور على فيسبوك وذكرت أن اسمه عبد الحميد محمد هسمار، 38 عاما، وقال سكان في تشيلو -التي تقطنها أغلبية مسيحية- إن منشور هسمار فُسر على أنه تهديد وقام حشد غاضب بضربه.
وقال مسلم من سكان المدينة طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية: "بعد ذلك ألقوا الحجارة على المساجد وبعض المتاجر المملوكة لمسلمين، الوضع هدأ الآن لكننا قلقون مما قد يحدث في المساء"، مضيفا أن أحد المساجد تعرض لأضرار جسيمة.
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