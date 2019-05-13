شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة يطالب الشعب القطرى بعدم السكوت عن جرائم "الحمدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، الشعب القطرى، بعدم السكوت عن الجرائم التى يرتكبها تنظيم الحمدين الذى وصفه بالنظام الخائن.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تركيا حليفة تنظيم الحمدين الإرهابي تحاول تدمير ليبيا!.. يا شعبنا الكريم في قطر يجب عدم السكوت عن هذا التنظيم الإرهابي الذي يستشير الخونة ويتحالف مع قوى الشر و التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم ويحارب منذ أكثر من 20 عاما أهلنا وإخواننا في الخليج.

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وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، كشف أن ميليشيات حكومة الوفاق بدأت تستخدم طائرات تركية بدون طيار في قصف قوات الجيش الوطني الليبي، وذلك بعد إسقاط العديد من المقاتلات التابعة لميليشيات الوفاق.