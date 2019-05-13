شكرا لقرائتكم خبر عن رفع جلسة البرلمان إلى الغد لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على أن تعقد الجلسة المقبلة فى الواحدة ظهر غد الثلاثاء ، لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية حول اتفاقيات دولية.

وكان مجلس النواب، قرر إعادة خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم برئاسته، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مرة أخرى لصياغته بشكل منضبط، ولاستكمال مناقشته غداً فى اللجنة التشريعية تمهيداً لمناقشته فى جلسة الغد.