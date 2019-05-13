بالفيديو.. لحظة خروج جثمان كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة بعد مقتله

القليوبية - أسامة العبد

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" مقطع فيديو، للحظة نقل جثمان القس مقار راعي كنيسة ماري مرقس بالوحدة العربية بشبرا الخيمة، إلى سيارة الإسعاف، تمهيدًا لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة.

وظهر في المقطع، بكاء وصياح أسرة المجني عليه، وعدد من مواطني شبرا الخيمة، في مشهد خيم الحزن عليه.

وذكر بيان صادر من مديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة مقتل القس مقار راعي كنيسة ماري مرقس بالوحدة العربية بشبرا الخيمة، على يد "فراش"؛ بسبب مشاجرة بينهما لطلب المتهم أموالا من المجني عليه لمساعدته في تزويج...

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