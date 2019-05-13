السيسي يكلف محافظ القاهرة برفع الحواجز الخرسانية بمحيط المؤسسات الحكومية

كتب: وائل فايز

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن هناك توجيه رئاسي برفع الحواجز والموانع الخرسانية بمحيط الوزارات والهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزارات بدأت برفعها بالفعل، وأخرى لم تنفذ التوجيه حتى الأن.

ووجه محافظ القاهرة، خلال رئاسته للمجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، رؤساء الأحياء برصد الهيئات التي رفعت الحواجز، أيضا الأخرى للتنسيق مع الجهات المختصة لرفعها.