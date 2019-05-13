الفرزلي إستقبل نائبين روسيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في حضور النائبين بلال عبد الله وفادي سعد، نائبين روسيين هما اخفيني بريماكوف وايرك زينو روف، رئيس التجارة والصناعة في روسيا فلاديمير بلاتونوف.
وتم البحث في العلاقات البرلمانية والثنائية، كما وجاء اللقاء لمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لجمعية خريجي الاتحاد السوفياتي بتنظيم من الجمعية اللبنانية لخريجي الاتحاد السوفياتي.
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