الفرزلي إستقبل نائبين روسيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية

إستقبل نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​، في حضور النائبين ​بلال عبد الله​ و​فادي سعد​، نائبين روسيين هما اخفيني بريماكوف وايرك زينو روف، رئيس التجارة و​الصناعة​ في ​روسيا​ فلاديمير بلاتونوف.

وتم البحث في العلاقات البرلمانية والثنائية، كما وجاء اللقاء لمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي لجمعية خريجي ​الاتحاد السوفياتي​ بتنظيم من الجمعية اللبنانية لخريجي الاتحاد السوفياتي.