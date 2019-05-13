شبيب بحث مع سيناتور الشؤون الداخلية والرياضة لبرلين سبل تطوير التعاون بين البلدين

استقبل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وفداً ألمانياً برئاسة سيناتور الشؤون الداخلية والرياضة لمدينة برلين أندرياس جيزيل حيث تم البحث في سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين بيروت وبرلين في مجالات عدة.
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