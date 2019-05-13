استقبل محافظ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​، وفداً ألمانياً برئاسة سيناتور الشؤون الداخلية والرياضة لمدينة ​برلين​ أندرياس جيزيل حيث تم البحث في سبل تطوير التعاون وتوطيد العلاقات بين بيروت وبرلين في مجالات عدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شبيب بحث مع سيناتور الشؤون الداخلية والرياضة لبرلين سبل تطوير التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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