وهاب: الحادث الذي تعرضت له السفن التجارية قرب شاطىء الإمارات مدان

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الحادث الذي تعرضت له ​السفن​ التجارية قرب شاطىء ​الإمارات​ مدان ومستنكر ومرفوض وهدفه زيادة التوتر في المنطقة الناتج عن ​سياسة​ ​واشنطن​ العدوانية".

وكانت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية قد أعلنت يوم أمس تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب ​المياه​ الإقليمية للدولة، من دون ذكرها وقوع أي خسائر بشرية، داعيةً ​المجتمع الدولي​ الى القيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت الخارجية الاماراتية ان تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً وجاري التحقيق بالحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وكشفت ان الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل ​الميناء​ عارية عن ​الصحة​ ولا أساس لها.