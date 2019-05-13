شقير: ندين بشدة الاعتداء على السفن التجارية في المياه الاقليمية الاماراتية

أكّد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ "أننا ندين بشدة الاعتداء على 4 سفن تجارية في ​المياه​ الاقليمية ​الامارات​ية"، مشيرًا إلى "أننا نعلن تضامننا الكامل مع الامارات الشقيقة التي كانت وستبقى واحة استقرار وأمن وسلام ومحبة وانفتاح".

وشدّد شقير، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، على "أننا نطالب باجراء التحقيقات اللازمة لاجلاء الحقيقة وحماية خطوط الملاحة الدولية".