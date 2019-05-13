الجيش: غرق مركب بحري على متنه 8 سوريين قبالة شاطئ شكا

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ أنه "لدى توافر معلومات عن تعرض مركب بحري للغرق قبالة شاطئ شكا، وعلى متنه 8 أشخاص من الجنسية السورية كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية، عثرت دورية من ​القوات​ البحرية على أحد الناجين، ثم عثرت دورية من ​مديرية المخابرات​ على اثنين منهم عند شاطئ سلعاتا، فيما توجهت دورية من القوات البحرية للبحث عن الخمسة الآخرين".

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