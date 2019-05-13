والد حسان الضيقة: لمحاسبة كل متورط بتعذيب إبني وكل مسؤول عن مقتله

اتهم والد حسان الضيقة، توفيق الضيقة، مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ وقاضي التحقيق الأول بجبل لبنان ​نقولا منصور​ و​شعبة المعلومات​ بقضية مقتل ابته داخل السجين، كما اتهم القاضية عون بـ"رفض تعيين طبيب شرعي لحسان وهو بحاجة لعملية جراحية وبعد اطلاعها على تقارير رمتها بوجهنا وقالت لنا ابنك يكذب وهو يعاني من كسور في اسفل الظهر جراء التعذيب الناتج عن عنف خلال فترة احتجازه في شعبة المعلومات وعرض تقارير من أطباء شرعيين".

وفي مؤتمر صحفي له، أكد الضيقة ان "حسان اوقف قبل يومين من تاريخ بيان ​قوى الامن الداخلي​ ويحتفظ بفضيحة ان ولده أخذ الى مكان معروف لديه وأخفوه لمدة يومين تعرض خلالها للتعذيب في سجن غير سجن قوى الامن الداخلي"، مشيراً إلى "إنني بصدد تقديم دعوة ضد طبيب شرعي شارك بتذوير تقرير"، مطالباً بـ"تحقيق شفاف ومحاسبة كل متورط بالتعذيب و​محاربة الفساد​ في ​القضاء​ والمسؤولين عن سبب وفاة ولدي".