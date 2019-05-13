قوى الامن خصصت رقما خاصا بالشكاوى التي تتعلق بجرائم الإتجار بالأشخاص

اعلنت المديريـة العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان انه في إطار ​السياسة​ التي تتّبعها ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ لتطوير آليات عملها في مختلف المجالات، ولا سيّما الأمنية والاجتماعية والإنسانية، تماهياً مع المعايير العالمية لمبادئ احترام حقوق الإنسان، ومتابعةً للجهود المبذولة في مكافحة الإتجار بالأشخاص، ضمن أطر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. خصصت هذه المديرية العامة الرقم الهاتفي: 395161/01 في غرفة عمليات قيادة ​الشرطة القضائية​، لتلقي الشكاوى التي تتعلق بالإتجار بالأشخاص.

ودعت المديرية العامة المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن شكاويهم ذات العلاقة في هذه الجرائم، والاتصال المباشر على الرقم المذكور.