LBC: باسيل أبلغ مجلس الوزراء عدم موافقته على كل الموازنة المطروحة

أفادت معلومات للـLBCI بأن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ أبلغ ​مجلس الوزراء​ عدم موافقته على كل ​الموازنة​ المطروحة وأعلن أنه سيقدم مقترحاته الى المجلس غدًا والتي ستركز على خدمة ​الدين العام​ والتهرب الضريبي والجمركي".

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