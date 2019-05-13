غياض: استقبال شعبي لجثمان البطريرك صفير في بكركي عند العاشرة من صباح الاربعاء

أكد المسؤول الإعلامي في ​بكركي​ ​وليد غياض​ في مؤتمر صحفي حول اجراءات وداع البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير أنه "ينطلق جثمان البطريرك صفير من ​مستشفى​ ​اوتيل ديو​ باتجاه ​العدلية​ ثم الاوتوستراد الرئيسي نحو بكركي دون توقف علما ان الموكب سيسير ببطء عند نقاط تجمع المؤمنين".

وأشار غياض الى انه "يطلب من الجميع تجنب استعمال السيارات الخاصة للوصول إلى الصرح البطريركي والاستعانة بالباصات"، لافتاً الى أنه "عند العاشرة من صباح الاربعاء استقبال شعبي لجثمان البطريرك صفير في بكركي"، طالباً من المؤمنين "عدم تصوير الجثمان المجثى داخل الكنيسة".

وأوضح انه "فيما يتعلق بترتيبات الخميس هناك ​تدابير أمنية​ استثنائية سيتم اعتماده، ويرجى عد استخدام السيارات لأنه سيكون هناك باصات نقل متوقفة في عدة محطات وهي : موقف ​كازينو لبنان​، ​مجمع فؤاد شهاب​ – ​جونية​ ، ​جامعة الروح القدس​ – ​الكسليك​، موقف المحكمة - سرايا جونية،

معهد الرسل- الجونية، دير البوصية ​حاريصا​ للاكليروس.

وشدد غياض على أنه "يرجى من الشخصيات السياسية والدينية تأكيد الحضور، ونرجو من المواطنين الاكتفاء برفع الأعلام اللبنانية والبطريركية".