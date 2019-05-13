الميادين: الجيش الأميركي يساعد في إجراءات التحقيق حول الهجوم على السفن التجارية الإماراتية

ذكرت قناة "الميادين" أن "مسؤولًا عسكريًا أميركيًا أكّد أن "​الجيش الأميركي​ يساعد في إجراءات التحقيق حول الهجوم على ​السفن​ التجارية الإماراتية"، مشيرًا إلى أن "مقاتلات F15 و F35 الأميركية تقوم بطلعات جوية فوق مياه الخليج".

وكانت ​وزارة الخارجية​ في ​الإمارات العربية المتحدة​ قد أعلنت عن "تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من ​المياه​ الإقليمية للدولة"، موضحة أن "الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج ​مضيق هرمز​ الذي يعتبر ممرًا حيويًا للنفط والغاز.

كما أكّدت الوزارة أن "تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر تطورًا خطيرًا".