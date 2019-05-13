الميادين: الجيش الأميركي يساعد في إجراءات التحقيق حول الهجوم على السفن التجارية الإماراتية

ذكرت قناة "الميادين" أن "مسؤولًا عسكريًا أميركيًا أكّد أن "الجيش الأميركي يساعد في إجراءات التحقيق حول الهجوم على السفن التجارية الإماراتية"، مشيرًا إلى أن "مقاتلات F15 و F35 الأميركية تقوم بطلعات جوية فوق مياه الخليج".
وكانت وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن "تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة"، موضحة أن "الحادث وقع بالقرب من إمارة الفجيرة الواقعة خارج مضيق هرمز الذي يعتبر ممرًا حيويًا للنفط والغاز.
كما أكّدت الوزارة أن "تعرض السفن للتخريب وحياة طاقمها للخطر يعتبر تطورًا خطيرًا".
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