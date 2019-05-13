مسؤول ايراني: لاتفاوض أو استسلام فقط مقاومة

شدد رئيس السلطة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي على "موقف طهران القائم على رفض التفاوض او الاستسلام في مواجهة مؤامرات الاعداء واعتماد نهج الصمود والمقاومة فحسب"، مشيراً إلى "الانتصارات التي حققها الشعبان الفلسطيني في غزة في مواجهة الكيان الصهيوني واليمني في مواجهة النظام السعودي واميركا وإحباط الحكومات المستكبرة".
ولفت الى إن "ماتشهده البلاد اليوم من مؤامرات وحرب اقتصادية ونفسية وسياسية يشنها الاعداء يمكن تحقيق النصر في مواجهتها باعتماد نهج المقاومة وليس التفاوض والاستسلام أو الرسائل المنحرفة التي تتضمن التراجع او الترحيب بالمفاوضات مع المعتدين على حقوق الشعب".
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