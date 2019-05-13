الاتحاد الأوروبي: هجوم حفتر على طرابلس يمثل تهديدًا للسلم الدولي

أكّد وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ أن "الهجوم الذي شنّه الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على ​طرابلس​ وما تلاه من تصعيد يمثل تهديدًا للسلم الدولي"، طالبين من "جميع الجهات الاحترام الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا".

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