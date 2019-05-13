حكومة ألمانيا: نعمل على الإبقاء على قناة دفع قانونية للتجارة مع إيران

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن "ألمانيا تعمل على الإبقاء على "قناة دفع قانونية" للتجارة مع إيران".
وأوضح زايبرت أن "ألمانيا تبذل جهودا مع شركائها، (بريطانيا وفرنسا)، للمحافظة على التجارة الشرعية مع إيران، ولاسيما عن طريق توفير قناة دفع".
ومن المقرر أن يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إيران مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل بهذا الخصوص.
وأعلن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، أنهم لا يزالون ملتزمين بالاتفاق النووي مع إيران، لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران بشأن الإبقاء على الاتفاق.
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