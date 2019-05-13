الشرطة الماليزيية: إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة هجمات خلال شهر رمضان بكوالالمبور

أعلنت ​الشرطة الماليزية​ عن "اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ سلسلة هجمات في العاصمة كوالالمبور وضواحيها خلال ​شهر رمضان​"، مؤكدةً أن "معتقلين اثنين من ​مسلمي الروهينغا​ من ​ميانمار​، والآخران ماليزي وإندونيسي"، مضيفة: "أنهم شكلوا خلية وضعت خططا لتنفيذ سلسلة جرائم قتل وتفجيرات خلال رمضان".

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة الماليزية أن "الخلية خططت لقتل شخصيات بارزة لإهانتها الإسلام والفشل في دعمه"، مشيرةً إلى "أنها صادرت لدى المعتقلين بندقية وست عبوات ناسفة محلية الصنع"، مضيفةً: "اعترف أحد الموقوفين، وهو نادل في سن 20 عاما، بأنه ينتمي إلى "جيش إنقاذ الروهينغا"، وهو فصيل مسلح نفذ سلسلة هجمات في ولاية راخين الميانمارية، حيث تقيم هذه الأقلية المسلمة، وكان لديه بطاقة هوية مقدمة من قبل ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​".