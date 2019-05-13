أعلنت الشرطة الماليزية عن "اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ سلسلة هجمات في العاصمة كوالالمبور وضواحيها خلال شهر رمضان"، مؤكدةً أن "معتقلين اثنين من مسلمي الروهينغا من ميانمار، والآخران ماليزي وإندونيسي"، مضيفة: "أنهم شكلوا خلية وضعت خططا لتنفيذ سلسلة جرائم قتل وتفجيرات خلال رمضان".
وفي بيان لها، أوضحت الشرطة الماليزية أن "الخلية خططت لقتل شخصيات بارزة لإهانتها الإسلام والفشل في دعمه"، مشيرةً إلى "أنها صادرت لدى المعتقلين بندقية وست عبوات ناسفة محلية الصنع"، مضيفةً: "اعترف أحد الموقوفين، وهو نادل في سن 20 عاما، بأنه ينتمي إلى "جيش إنقاذ الروهينغا"، وهو فصيل مسلح نفذ سلسلة هجمات في ولاية راخين الميانمارية، حيث تقيم هذه الأقلية المسلمة، وكان لديه بطاقة هوية مقدمة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الماليزيية: إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة هجمات خلال شهر رمضان بكوالالمبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.