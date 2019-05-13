لافروف: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي وتنتظر من شركائها الأوروبيين ذلك

لفت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي​ إلى "اننا أكدنا خلال الاجتماع مع وزير خارجية الصين عدم شرعية العقوبات الأمريكية ضد القطاع النفطي ال​إيران​ي"، مؤكداً أن "​ايران​ ملتزمة ب​الاتفاق النووي​ وتنتظر من شركائها الأوروبيين اتخاذ الموقف نفسه"، مشيراً إلى "اننا نعول على تمسك الأوروبيين بالتزاماتهم في إطار الاتفاق النووي مع إيران".

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