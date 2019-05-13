أكّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن "أجواء التفاوض اليوم مع المجلس العسكري الانتقالي كانت مثمرة حول هياكل السلطة الثلاثة".
من جهته، لفت المجلس العسكري الانتقالي إلى "أننا سنناقش غدًا مع قوى الحرية والتغيير نسب المشاركة في المستوى السيادي والتشريعي".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري في السودان: سنناقش نسب المشاركة في المستوى السيادي والتشريعي غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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