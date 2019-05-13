المجلس العسكري في السودان: سنناقش نسب المشاركة في المستوى السيادي والتشريعي غدًا

أكّدت قوى إعلان الحرية والتغيير في ​السودان​ أن "أجواء التفاوض اليوم مع ​المجلس العسكري​ الانتقالي كانت مثمرة حول هياكل السلطة الثلاثة".

من جهته، لفت المجلس العسكري الانتقالي إلى "أننا سنناقش غدًا مع ​قوى الحرية والتغيير​ نسب المشاركة في المستوى السيادي والتشريعي".