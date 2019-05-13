نهرا أصدر قرارا يقضي بايقاف بلدية بكفتين اعمال الحفر لإنشاء مطمر للنفايات بالبلدة

أصدر محافظ ​لبنان​ الشمالي ​رمزي نهرا​ قرارا يقضي بايقاف بلدية بكفتين اعمال الحفر التي تجري في البلدة لإنشاء مطمر للنفايات على تخوم منطقة زيتون ​طرابلس​، مؤكدا أن البلدية كانت قد باشرت بانشاء المطمر دون اعلام المحافظ ودون اخذ موافقة ​وزارة البيئة​ على ذلك.

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