كمالوندي: سنقوم بتعليق بندين آخرين من الاتفاق النووي

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي ان "طهران ستتخذ خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين".
ولفت إلى أنه "في حال عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بعد انتهاء مهلة الشهرين فإن إيران ستخطو خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "في المرحلة الثانية سيكون هناك موضوعان، سنقوم بتعليق بندين آخرين، الأول هو نسبة 3.67 % لتخصيب اليورانيوم، وسنقوم برفع هذه النسبة بحسب الحاجة".
وأشار إلى أن "الثاني هو مفاعل الماء الثقيل في أراك، وإن كنا نعمل على إعادة تصميمه، هناك موضوع إعادة تفعيل أو تشغيل بعض المنشآت السابقة فيه، وهذه الأمور أيضا يمكن أن تكون على جدول الأعمال، الأمر الذي كان مهما للغاية بالنسبة لهم".
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