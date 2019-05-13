الدكالي: الاستقالات الجماعية للأطباء لا سند قانوني لها.. فليجتهدوا لنحفزهم ماديا

جدد وزير الصحة أناس الدكالي، تأكيده أن استقالات الأطباء الجماعية لا سند قانوني لها، ودعاهم إلى بذل مجهود أكبر لاتخاذ إجراءات تحفيزية.

وقال الدكالي، في جوابه عن إحاطة علما، زوال الاثنين في مجلس النواب، “الاستقالات الجماعية لا سند قانوني لها، ولا أثر إداري، والأطباء يستمرون في عملهم في المستشفيات، والمراكز الصحية”.

ويرى الوزير أن الأطباء يقومون بشكل من أشكال التعبير، مضيفا: “ومن حقهم التعبير عن رأيهم، المتمثل في أن نظام الوظيفة العمومية لا يلائمهم”.

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وأضاف الدكالي: “الدول التي قامت بالإصلاح، اعترفت بخصوصية الأنظمة الصحية، ونحن، أيضا، نسير في هذا الاتجاه، في إطار الاصلاح، الذي نادى به الملك، وفي انتظار ذلك، علينا أن نحسن ظروف عمل الأطباء، وقد رفعنا عدد المناصب، وهناك عمل يومي لتأهيل المستشفيات”.

وقال الوزير، أيضا: “نشتغل على التعويضات على المردودية المرتبطة بمداخيل المستشفيات، عليهم أن يقوموا بمجهود، وآنذاك ممكن اتخاذ اجراءات تحفيزية”.