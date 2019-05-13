بعد اتهامه بسرقة “البوي”.. الناصيري يوضح: الفكرة مقتبسة !

رد الفنان سعيد الناصيري، اليوم الاثنين، على اتهامات سرقة ستكوم “البوي” الرمضاني، وذلك عبر لسان المسؤول الإعلامي الخاص به، إذ أوضح أن الأمر يتعلق باقتباس، وليس سرقة.

وقال المسؤول الإعلامي لسعيد الناصيري، في تصريح لـ”اليوم24″: “إن فكرة “الستكوم” سبق أن تناولها عدد من المخرجين في ألمانيا، وأمريكا، و”البوي” كان منذ زمن شخصية تشتغل داخل البيوت، وأدى أدوارها عدد من الممثلين العالميين”.

وأضاف المتحدث نفسه: “يمكن القول إن الفكرة مقتبسة من أفلام سبق عرضها، لكنها بروح مغربية والقصة، والسيناريو، وطبيعة الشخصيات هم بلمسة مغربية محضة، وبالتالي لا نعتبر وجود أي تشابه بين هذا العمل وأعمال أخرى.”

وأبرز المصدر نفسه أن الناصيري سعيد جدا بنجاح سلسلة “البوي”، وتفاعل الجمهور معها، معتبرا أن ذلك هو المطلوب، والنقاش حول “السيتكوم” مسألة صحية، مواعدا الجمهور بأن الحلقات المقبلة تحمل عددا من المفاجآت.

يذكر أن الناصيري واجه اتهامات سرقة فكرة، وبعض مشاهد سلسلة “البوي”، من ستكوم أمريكي عرض في ثمانينيات القرن الماضي بعنوان “who’s th boss ? “.