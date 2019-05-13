النجم العالمي ميتر جيمس يرتل القرآن في رمضان – فيديو

ظهر النجم العالمي “ميتر جيمس”، أمس الأحد، يرتل القرآن الكريم بطريقة مميزة، فاجأت جمهوره، ومتتبعيه.

وشارك الفنان الكونغولي الفرنسي على حسابه، في تطبيق “سناب شات”، مقاطع ظهر فيها يرتل آيات من سورة ياسين، وهو يسوق سيارته.

ويقضي “ميتر جيمس” شهر رمضان الفضيل في بيته في عاصمة النخيل مدينة مراكش، حيث يستقر.

ويواظب “ميتر جيمس” على مشاركة جمهوره في أيام رمضان، مقاطع فيديو، يرتل فيها سورا من الذكر الحكيم.