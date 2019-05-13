“الكاف” يكشف عن عقوبات أحداث شغب مباراة الصفاقسي ونهضة بركان

عقوبات مخففة تلك التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، في حق نادي الصفاقسي التونسي، بعد الأحداث اللارياضية التي صدرت من لاعبي الصفاقسي التونسي واعتداء ضد الطاقم التحكيمي، بعد مباراة نصف نهائي مسابقة كأس “الكاف”، أمام نهضة بركان.

وحسب اللجنة التأديبية لـ “الكاف”، فقد تقرر معاقبة الفريق التونسي لـ 3 مباريات نافدية، وواحدة موقوفة التنفيذ، في حق كل من حسام دقدوق، ثم أيمن الحرزي، وأيضاَ نسيم هنيد.

أما مالياً، فقد تمت معاقبة النادي الصفاقسي بغرامة مالية محددة في 40 ألف دولار، مع توقيف المدربين المساعدين للنادي، وهما كريم غربان لـ 5 مقابلات نافدة وواحدة موقوفة التنفيذ، ثم محمود المصمودي، أيضاً.

وكان لاعبو الصفاقسي التونسي قد حاولوا الاعتداء حكم مباراة النادي الصفاقسي السنغالي ندياي، في حين الحكم المساعد بدوره كان ضحية ضرب من طرف اللاعبين التونسيين.