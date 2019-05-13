تدريب مدفوع الأجر في المجلة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) تدريب في المجلة الدولية للصليب الأحمر بمقرها الرئيسي في جنيف. ستعمل عن كثب مع رئيس التحرير ورئيس التحرير الموضوعي في تقييم وتحرير المقالات المقدمة وإدارة المحتوى. كما تساعد في تطوير وتوزيع الطبعات الموضوعية للمجلة. يتفاعل العاملون في المجلة، بما في ذلك المتدرب، باستمرار مع أقسام أخرى للمؤسسة، بما في ذلك القسم القانوني، وقسم الحماية، وقسم العمليات، وقسم السياسات، وغيرهم، لضمان معرفة قوية بالأولويات الحالية. كجزء أساسي من فريق العمل في المجلة، ستساعد في وضع تصور للموضوعات، والتواصل مع المؤلفين، والمراجعين الأقران، والناشرين، والبحث الأساسي والتقييم الفني للتقارير. المؤهلات المطلوبة Advertisements درجة الماجستير في القانون، أو العلاقات الدولية، أو أي مجال آخر ذي صلة. اهتمام واضح بالعمل الإنساني، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان. إتقان اللغة الإنجليزية وقدرة جيدة على قراءة اللغة الفرنسية. خبرة عمل سابقة في التحرير (سيخضع المرشحين المختارين لاختبار لمعرفة مهاراتهم في التحرير والكتابة). المبادرة والقدرة على العمل بشكل مستقل بحد أدنى من الإشراف. قدرة ممتازة على العمل في فريق. مهارات تواصل ممتازة وقدرة قوية على الكتابة. مهارات تنظيمية ممتازة. آخر موعد للتقديم: 20 أيار (مايو) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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