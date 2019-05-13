ورشة تدريبية حول منهجيات البحث في التاريخ الشفوي من منظور الجندر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يسر المجلس العربي للعلوم الاجتماعية بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت الإعلان عن إنشاء أرشيف جندري للتاريخ الشفوي في العالم العربي بهدف إنتاج معرفة جديدة عن قضايا وتجارب نابعة من المنطقة العربية ومعبرة عن وجهات نظر متنوعة، وأيضًا بهدف دعم وتطوير منهجيات البحث في مجال الأرشفة والتاريخ الشفوي من منظور نسوي بيني.

وفي هذا الإطار، يقوم المجلس العربي للعلوم الاجتماعية بتنظيم ورشة عمل تدريبية باللغة العربيّة بعنوان "منهجيات البحث في التاريخ الشفوي من منظور الجندر" من 17 إلى 19 حزيران (يونيو) 2019 في بيروت، لبنان.

تتناول الورشة التدريبية موضوعات متنوعة في البحث النسوي، ومفاهيم وقضايا في التاريخ الشفوي الجندري، ومناهج البحث الكيفي الميداني، وإدارة البيانات الكيفية وتحليلها، وتأويل النص الشفوي من منظور الجندر، ومقاربات جندرية لأرشيف التاريخ الشفوي، وتجارب متنوعة في التاريخ الشفوي الجندري.



من يمكنه المشاركة في الورشة؟ - الباحثون والباحثات في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. - الناشطون والناشطات ذوو الخبرة والاهتمام بقضايا التاريخ الشفوي والأرشيف والتوثيق. - تعطى الأولوية للباحثين والباحثات والناشطين والناشطات المقيمين في بلدان عربية. Advertisements

شروط المشاركة في الورشة - إجادة اللغة العربية. - ملء استمارة الطلب وإرفاق السيرة الذاتية.

آخر موعد للتقديم: 27 أيار (مايو) 2019. للمزيد من المعلومات حول الورشة وعملية التقديم، يمكنكم الاتصال بمنسقة المنح في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، فرح السوري، على البريد الإلكتروني: [email protected]

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