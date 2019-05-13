دبورية: مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في حادث طرق وقع في مدخل قرية دبورية في منطقة الجليل الشرقي، مساء اليوم، الإثنين.

وأفادت المصادر الطبية بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين خاصتين على مدخل البلدة.

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وأضافت أنه عندما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان قامت بمحاولة إنعاش شخص في الخمسينات من عمره، لم يكن قادرا على التنفس وتوقف قلبه عن النبض، ليتم الإعلان عن وفاته متأثرًا بجروحه الحرجة.

وقدمت الطواقم الطبية العلاج الميداني لشابين في العشرينات من عمريهما، وقدرت إصابتهما بالمتوسطة، حيث أصيبا في منطقة البطن والأطراف.

ونقل الشابان المصابان إلى مستشفى "هعيميك" في العفولة.