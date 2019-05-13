القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في حادث طرق وقع في مدخل قرية دبورية في منطقة الجليل الشرقي، مساء اليوم، الإثنين.
وأفادت المصادر الطبية بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين خاصتين على مدخل البلدة.
وأضافت أنه عندما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان قامت بمحاولة إنعاش شخص في الخمسينات من عمره، لم يكن قادرا على التنفس وتوقف قلبه عن النبض، ليتم الإعلان عن وفاته متأثرًا بجروحه الحرجة.
وقدمت الطواقم الطبية العلاج الميداني لشابين في العشرينات من عمريهما، وقدرت إصابتهما بالمتوسطة، حيث أصيبا في منطقة البطن والأطراف.
ونقل الشابان المصابان إلى مستشفى "هعيميك" في العفولة.
كانت هذه تفاصيل خبر دبورية: مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.