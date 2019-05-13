القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

قصص رام الله القصيرة: ورشة عمل في مجال كتابة القصّة القصيرة



في أعقاب إتمام خمس دورات من "القصص القصيرة"، في القاهرة في العام 2014 وفي العام 2015 ثم في بيروت في العام 2016 وفي العام 2017 وفي أريحا 2018 يواصل المشروع في العام 2019 سعيه نحو دعم الكتابات الأدبية للكتّاب الشباب، ذلك عبر تنظيم ثلاث ورش عمل في مجال كتابة القصة القصيرة في كل من مصر ولبنان، بالإضافة إلى فلسطين للمرة الثانية.

بالتعاون مع مؤسسة بنك التعمير الألماني (KFW) يقدم معهد جوته في رام الله سلسة من الورش الأدبية والتي ستديرها وتشرف عليها الكاتبة والباحثة عدنية شبلي، حيث سيشارك المنتسبون/ات في ثلاث لقاءات على مدى شهرين، تتوزع كل منها على يومين متتاليين متتالية، في ضواحي مدينة رام الله. وتسعى الورشة إلى:

التعرّف على سبل كتابة القصة القصيرة بألوانها المختلفة، وتجريبها. اكتشاف المقدرة الأدبية الذاتية لكل مشارك/ة، بما فيه الأسلوب اللغوي وبنية النص. نقاش وتحليل نصوص أدبية بشكل جماعي. التعرف على سير عمليات التدقيق اللغوي

مواعيد ورشات العمل

الورشة الأولي: الجمعة والسبت 21 و 22 حزيران (يونيو) 2019.

الورشة الثانية: الجمعة والسبت 5 و 6 تموز (يوليو) 2019.

الورشة الثالثة: الجمعة والسبت 19 و 20 تموز (يوليو) 2019.

من يحق له التقدم؟

كتَّاب وكاتبات ممن لديهم/ ن محاولات وتجارب أولية في مجال الكتابة الأدبية، على أن يكونوا مقيمي/اتن في فلسطين، ويكتبون/ ن باللغة العربية. الفئة العمرية للمتقدمين/ ات:۲۰ – ٣٥ عامًا. من يلتزم بالمشاركة في لقاءات ورشة العمل الثلاث، وعدم التغيب عن أي منها على مدار الأيام التي تجري فيها.

سبل التقدم

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يرجى من المتقدم/ ة إرسال نص (قصة قصيرة مكتملة أو جزء منها) من تأليفه/ ا، على ألا يزيد عدد الرموز فيه عن العشرين ألف رمز كتابي، بما في ذلك الفراغات. لا يجوز للنص المقدّم أن يكون قد نُشر من قبل.

منهجية اختيار المشاركين/ ات

سيتم اختيار 10- 12 مشارك ومشاركة من قبل لجنة تحكيم مختّصة في مجال الكتابة والنقد الأدبي، والتي ستتطلع بدورها على الأعمال المقدمة وتتخذ قرارها بناء على ذلك، مع العلم بأن هذه العملية ستجري بشكل سري، حيث سيتم تقديم النصوص للجنة دون إرفاق أسماء مؤلفيها.

وسيتم الإعلان عن أسماء المشاركين/ ات الذين من تم اختيارهم في بداية شهر حزيران (يونيو) 2019.



نتيجة المشروع

سيتم اختيار ثلاث نصوص من المشاركين/ات من قبل اللجنة بعد انتهاء الورشات وستتم ترجمتها ونشرها.

آخر موعد للتقديم: 09 حزيران (يونيو) 2019.

طريقة التقديم

الرجاء إرسال طلب المشاركة والنص الأدبي على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]



أنشأت مؤسسة بنك التعمير الألمانيّ غير الربحية في أكتوبر 2012 بمدينة فرانكفورت. تتصدى المؤسسة للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمع، كالعولمة وحماية البيئة والمناخ والتغير الديموغرافي. وتتمحور المشاركة الثقافية حول الحوار بين الثقافات في حاضرنا المعولم. كما تخلق مؤسسة بنك التعمير الألماني منصات من أجل الفنون العالمية المعاصرة بهدف تعزيز الإبداع وحرية التعبير والقدرة الخطابية وبالتالي تعزيز التنوع الثقافي. يتمثل هدف المؤسسة في دعم أواصر التبادل بين المبدعين الثقافيين من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وبين مشروعاتهم المحلية وكذا البرامج الدولية.

معهد جوته هو المعهد الثقافي العامل في كافة أنحاء العالم والتابع للحكومة الألمانية. يدعم المعهد تعلم اللغة الألمانية في الخارج، كما يدعم التعاون الثقافي الدولي.