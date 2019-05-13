منح ناشيونال جيوغرافيك للأبحاث والاستكشاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تستقبل جمعية ناشيونال جيوغرافيك طلبات للحصول على "منحة الاستكشاف" وهو طلب للتمويل من قِبل قائد مشروع ذي خبرة في مجالات الحفظ والتعليم والبحث ورواية القصص والتكنولوجيا. معلومات التمويل يتم تمويل المشاريع عادةً ما بين 10،000 دولار أمريكي و 30،000 دولار أمريكي. Advertisements معايير الأهلية يجب أن يكون عمر جميع المتقدمين 18 عامًا على الأقل وقت تقديم الطلب. تشجع جمعية ناشيونال جيوغرافيك طلبات التقديم من جميع أنحاء العالم. إذا كان مقدم الطلب يخطط للعمل خارج بلدهم أو مجتمعهم الأصلي ، فيجب على مقدم الطلب تضمين الاسم ومعلومات الاتصال الخاصة بمتعاون محلي واحد على الأقل كعضو في فريق المشروع في الطلب. قد يقدم المتقدمون اقتراحًا كقائد للمشروع لمشروع واحد فقط في كل مرة. يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير نهائي ووسائط من أي من المنح السابقة التي كان مقدم الطلب لها القائد قبل التقدم بطلب لقيادة مشروع جديد. يمكن للمنظمات التقدم بطلب للحصول على منح ، ولكن الشخص داخل المنظمة الذي سيقود المشروع - وليس المؤسسة - يجب أن يكون مقدم الطلب ويتوقع أن يفي بمتطلبات المنحة. يجب ألا يقدم الطلاب باسم المستشار الخاص بهم. يجب على الشخص المسؤول عن تنفيذ المشروع تقديم الطلب وكتابة الطلب. آخر موعد للتقديم: 10 تموز (يوليو) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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