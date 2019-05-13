تشكيلُ مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شكّلت الكتل الطّلابيّة في جامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، سكرتاريا مجلس الطلبة وفق مبدأ التمثيل النسبي، وذلك استنادا لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الطلبة، وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 5 لجان، كما حصلت كتلة الوفاء الإسلامية على 5 لجان أيذا، فيما حصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على لجنة واحدة، وفق ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

وحظيت كتلة الشهيد ياسر عرفات، على الرئاسة (قسام مطور)، ولجنة العمل التعاوني (عمر رجوب)، والاجتماعية (جريس قنواتي)، والرياضية (خالد حمايل)، والفنية (علا منصور).

أما كتلة الوفاء الإسلامية، فقد حصلت على اللجنة المالية (محمد نخلة)، والثقافية (تقى فارس)، والعلاقات العامة (براء عاصي)، والصحية والبيئة (إيمان القاضي)، والكافتيريا (مالك ثوابتة)، فيما حصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على لجنة التخصصات (وسام عويضات).

وجرى خلال الاجتماع الأول لأعضاء مؤتمر مجلس الطلبة للعام الدراسي 2019 – 2020، انتخاب الطالبة شذى حسن من كتلة الوفاء الإسلامية منسقة أعمال مؤتمر المجلس.

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وقال عميد شؤون الطلبة د. محمد الأحمد، حسب بيان للجامعة، إن تشكيل سكرتاريا مجلس الطلبة من الكتل الممثلة بالمؤتمر يجري حسب نسبتها وبطريقة حاصل قسمة عدد مقاعد المؤتمر على عدد مقاعد السكرتاريا، وتوزع اللجان بشكل دائري حسب أحجام الكتل من الأكبر إلى الأصغر، بناءً على قاعدة التمثيل النسبي.

ودعا الأحمد ممثلي الطلبة في المجلس إلى الاقتراب اكثر من الطلبة فترة تمثيلهم الطلبة في المجلس والاقتراب من الطالب وخدمته بغض النظر عن انتمائه، لافتا إلى أن أهمية مجلس الطلبة لا تكمن فقط في الدفاع عن الطلبة وحقوقهم بل أيضا في الأنشطة التي ينظمها.

وكانت نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، والتي جرت الشهر الماضي، أظهرت حصول كل من كتلة الشهيد ياسر عرفات وكتلة الوفاء الإسلامية على 23 مقعدا لكل منهما، بينما حصل القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي على 5 مقاعد.