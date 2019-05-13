انت الان تتابع تفاصيل خبر مهلة جديدة لنتنياهو لتشكيل حكومة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 05:55 مساءً - منح رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، مهلة ثانية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة تمتد حتى 29 مايو الجاري.

وقال وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، بعد إعلان التمديد، إن المحادثات ستستمر لكن الاستراتيجية بشأن قطاع غزة ما زالت نقطة خلاف، بحسب وكالة رويترز.

ونال نتنياهو فترة أولية مدتها 28 يوماً لتشكيل حكومة، مع تمديد تقليدي لمدة 14 يوماً، على أن تنتهي الفترة الأولية يوم الأربعاء المقبل، وفقاً للقانون الإسرائيلي.

ويتفاوض نتنياهو مع كل الأحزاب اليمينية والقومية والدينية التي شكلت حكومته السابقة، ويطغى ملف قطاع غزة على مفاوضات تشكيل الحكومة.

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ومن المتوقع أن يشمل الائتلاف الحكومي الجديد 16 عضواً من الأحزاب اليهودية المتشددة، و"الحزب القومي اليميني" المتشدد و"إسرائيل بيتنا" و"حزب كولانو" اليميني الوسطي.

ولم يفز أي حزب في دولة الاحتلال بأغلبية ساحقة في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، ممَّا يجعل الحكومات الائتلافية قاعدة في صلب الحياة السياسية الإسرائيلية.

وإذا فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف بحلول 29 مايو، يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يكلف عضواً آخر في الكنيست بتشكيل الحكومة، ومن المحتمل أن يصبح بيني غانتس، وهو قائد عسكري سابق فاز حزبه الأزرق والأبيض الوسطي بـ35 مقعداً في الكنيست، بديلاً لنتنياهو في هذه المرحلة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بقضايا فساد، ولكن لن يلزم نتنياهو (69 عاماً) قانونياً بالتخلي عن منصبه حتى تتم إدانته وتنتهي كل عمليات الاستئناف.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة، التي أجريت في 9 أبريل الحالي، أظهرت فوز حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو، مع تقدم واضح لكتلة اليمين، ما يؤهل نتنياهو للحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.