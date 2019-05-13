انت الان تتابع تفاصيل خبر السجن 10 سنوات لإيراني أدين بالتجسس لمصلحة بريطانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 05:55 مساءً - أصدرت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، حكماً على مواطن لم تكشف هويته، بالسجن لمدّة 10 أعوام بعد إدانته بالتجسس لمصلحة بريطانيا.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، قوله: إنّ "الشخص المدان كان يعمل لدى المجلس الثقافي البريطاني ويتعاون مع المخابرات البريطانية".

لكن لم يكشف إسماعيلي عن هوية ذلك الشخص، مبيناً أنّ "الحكم صدر بحقه بعد اعترافه الواضح بتنفيذ مهام لمصلحة المخابرات البريطانية".

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وأضاف أن المدان "أثناء التحقيق أقر واعترف بشكل واضح بشأن تجنيده وتعاونه مع المجلس، وبتلقيه تدريبات من جهاز المخابرات السرية (البريطاني)"، موضحاً أنه "بناء على ذلك، أدانته المحكمة وقضت بسجنه 10 أعوام".

يشار إلى أنّ امرأة بريطانية - إيرانية محتجزة في طهران، هي "نازانين زاغاري راتكليف"، تقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بزعم تخطيطها "للإطاحة الناعمة" بالحكومة الإيرانية أثناء سفرها مع ابنتها الصغيرة.

وعملت "زاغاري راتكليف" في الذراع الخيرية لمؤسسة "طومسون رويترز"، واعتقلت في أبريل 2016.