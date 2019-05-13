شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 24 ألف سلة غذائية على الأسر السورية اللاجئة في مخيمي الزعتري والأزرق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس باشر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين.

وسيبلغ عدد السلال التي ستوزع في مخيم الزعتري 16,948 سلة غذائية سيستفيد منها 75,282 فردًا وفي مخيم الأزرق 7,186 سلة غذائية سيستفيد منها 35,737 فردًا.

وتشتمل السلة الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين داخل المخيمات لما يعانونه من صعوبات معيشية هناك.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل يباشر توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في الأردن, وذلك من خلال إطلاق مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية بتكلفة إجمالية بلغت 3,419,070 ريالاً سعودياً.



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